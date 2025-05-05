Понедельник, 5 Мая 2025 14:28

АрмИнфо. Тратятся большие деньги извне, деньги поступают извне, в частности от северного соседа, - из России. Против Армении ведется гибридная война. Так отреагировал спикер НС Армении Ален Симонян 2 мая в беседе с журналистами касаясь внутриполитической ситуации и возможной потери властями доверия у армянского народа.

По его словам, это гибридная война периодически активизируется, когда, к примеру на различных российских телеканалах некие эксперты с армянскими фамилиями, пытаются <менять власть в РА>, анонсировать митинги и так далее.

Спикер НС Армении убежден, что эти попытки активизируются к выборам 2026 года и будут иметь обратный эффект, а рейтинг правящей фракции <Гражданский договор>, при этом, удвоится, за что в ГД <будут благодарны>.

<Угрозы переворота не вижу, потому что доверяю народу РА. Это я утверждаю исходя из опыта, - сверхцели по смене власти ставились с момента завершения войны 2020 года различными полюсами>, - подчеркнул он.

При этом, на вопрос почему Никол Пашинян нежелателен для РФ, Симонян вопросил: <Почему нежелателен? Наши партнеры утверждают обратное>.

На уточняющий вопрос, если говорят обратное, то зачем стремиться к смене власти, Симонян заявил, что для многих неприемлемо наличие избранного народом власти на постсоветской территории, <подобного прецедента крайне мало на этой территории и это плохой пример>.

Помимо этого РА делает четкие шаги для повышения уровня собственной независимости и суверенитета, что многим не нравится. <Поскольку она должна быть всегда зависима от какого-то центра, иметь старшего брата и думать, что без большого брата или сверхдержавы ее съедят, а своим существованием она обязана ему. Эта действительность сегодня устраняется. Это неприятная ситуация, поскольку Армении далее не управляема, а это было нужно, чтобы в ООН и других площадках Армения голосовала как им хочется, защищала интересы, войну, различные реальности>, - заключил Ален Симонян.