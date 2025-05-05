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АрмИнфо. Объявление тендера на проведение технико- экономического исследования проекта строительства станции метро Сурмалу затянулось, поскольку в проект будут включены работы по реконструкции моста Христофор. Об этом в ходе рабочего заседания мэрии сообщила советник мэра Еревана Аннета Бабаян.
Она заметила, что подобное решение было принято в результате состоявшихся обсуждений с представителями Метрополитена, что выявило новые обстоятельства, связанные с техническим состоянием моста Христофор и его безопасностью. Следовательно, в техзадание был включен и мост, учитывая, что территория, где будет проходить строительство станции метро окажет влияние и на его эксплуатацию. Бабаян заверила, что тендер будет объявлен уже на этой неделе.
Вместе с тем советник мэра сообщила, что на текущей неделе в правительство для обсуждений будет направлена и инвестиционная программа. В случае идентификации источников финансирования, начнутся проектные работы.
А до конца мая, как отметила она, уже объявят тендер на эскиз проекта.
Отметим, что на данный момент неясно, где именно будет расположена станция метро "Сурмалу" и сколько будет стоить проект. Предполагается, что она разместится между двумя действующими станциями метро "Сасунци Давид" и "Зоравар Андраник", обеспечив проезд к двум торговым центрам "Сурмалу" и "Петак". Это поможет разгрузить движение транспортных средств на данной территории.
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|Власти в поисках <местоблюстителя> ведут тайные переговоры с рядом священнослужителей: Всеармянский совет по защите Армянской Церкви
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|Вице-премьер РА и посол ЕС обсудили вопросы развития региона
|Зампред РПА о встрече в Вашингтоне: Нельзя ожидать чего-то положительного от власти, которая доказала, что она антинациональна
|Президент Туркменистана представил глобальные инициативы на Конференции ООН
|Егише Меликян стал новым главным тренером сборной Армении по футболу
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|The Washington Post: возможно, о мирном соглашении Ереван и Баку объявят в ходе встречи с Трампом
|В Вашингтоне состоится трехсторонняя встреча Пашиняна с Трампом и Алиевым
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|Экс-глава МИД призвал иностранных послов и международных правозащитников обратить внимание к ситуации с политзаключенными в Армении
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|Зампред РПА: Главная проблема заключается в том, что Армения не хочет защищать свои собственные интересы
|Мужчина в Ереване похитил несовершеннолетнего и совершил насильственные действия сексуального характера - СК
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|РПА: В повестке первое место должны занимать не разногласия между оппозицией, а национальные интересы страны
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|Их цель - осквернить наши чистые цели, дискредитировать нашу идеологическую борьбу: полковник Махсудян из СИЗО
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|Бывший депутат НС предложил немного освежить память перед очередной "великой победой" в США
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