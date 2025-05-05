Понедельник, 5 Мая 2025 14:21

АрмИнфо. Объявление тендера на проведение технико- экономического исследования проекта строительства станции метро Сурмалу затянулось, поскольку в проект будут включены работы по реконструкции моста Христофор. Об этом в ходе рабочего заседания мэрии сообщила советник мэра Еревана Аннета Бабаян.

Она заметила, что подобное решение было принято в результате состоявшихся обсуждений с представителями Метрополитена, что выявило новые обстоятельства, связанные с техническим состоянием моста Христофор и его безопасностью. Следовательно, в техзадание был включен и мост, учитывая, что территория, где будет проходить строительство станции метро окажет влияние и на его эксплуатацию. Бабаян заверила, что тендер будет объявлен уже на этой неделе.

Вместе с тем советник мэра сообщила, что на текущей неделе в правительство для обсуждений будет направлена и инвестиционная программа. В случае идентификации источников финансирования, начнутся проектные работы.

А до конца мая, как отметила она, уже объявят тендер на эскиз проекта.

Отметим, что на данный момент неясно, где именно будет расположена станция метро "Сурмалу" и сколько будет стоить проект. Предполагается, что она разместится между двумя действующими станциями метро "Сасунци Давид" и "Зоравар Андраник", обеспечив проезд к двум торговым центрам "Сурмалу" и "Петак". Это поможет разгрузить движение транспортных средств на данной территории.