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АрмИнфо. "Мы продолжим усилия по борьбе с дезинформацией и преодолению проблем, возникающих в связи со стремительным технологическим прогрессом", - написала в своем микроблоге в X пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян.
"Во Всемирный день свободы печати мы подтверждаем нашу твердую приверженность свободе СМИ как важнейшему компоненту защиты прав наших граждан. Руководствуясь той же логикой, мы продолжим наши усилия по борьбе с дезинформацией и преодолению проблем, возникающих в связи со стремительным технологическим прогрессом. В то время как мы празднуем основополагающие принципы свободы прессы, Армения добилась значительных достижений, в том числе поднявшись на 9 позиций - до 34-го места в Индексе свободы прессы 2025 года, что является ярким свидетельством демократической устойчивости и усилий по проведению реформ", - говорится в сообщении пресс- секретаря.
|"Веолиа Джур" удалось остановить потерю до 15 литров воды в секунду, что способствовало регулированию напора воды на улицах Фанарджян и Царав Ахбюр
|Католикос всех армян принял участников инициативы "Пять правозащитников"
|ВС Азербайджана открыли огонь в направлении экскаватора, осуществлявшего работы в Сюнике
|Америабанк присоединился к UATE, объявив о беспрецедентном сотрудничестве между финансовым и технологическим секторами
|Аппарат Пашиняна не подтвердил и не опроверг информацию о намерении Еревана и Баку достичь мира в Вашингтоне на этой неделе
|Плановые отключения электроэнергии 5 августа
|Суд Еревана отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении мэра Степанакерта
|Министр окружающей среды РА и посол Великобритании обсудили подготовку к COP- 17
|Антикоррупционный комитет Армении подводит итоги работы за первое полугодие 2025 года
|Team - 5G-партнёр концерта Джей Ло: Компания запускает новейшую сеть в центре Еревана
|В Армении выявлено 14 случаев подделки дипломов и сертификатов, подтверждающих наличие профессионального образования медицинскими работниками
|Прокурор подтвердил обвинение архиепископа Микаэла Аджапахяна и направил дело в суд
|Президент РА в Туркменистане примет участие в Третьей Международной конференции ООН по развивающимся странам, не имеющих выхода к морю
|Вице-мэр о работе общественного транспорта: Ни сегодня, ни в сентябре ситуация не будет идеальной
|Миссия ЕС в Армении провела 6000-е наблюдение
|Вардашенцы провели акцию протеста перед зданием мэрии
|Армянские студенты завоевали 2 золотые и 2 бронзовые медали на Международной студенческой математической олимпиаде - МОНКС
|19 сержантов Вооруженных сил Армении прошли переподготовку в Национальной гвардии Канзаса
|Инспекционный орган безопасности продуктов питания намерен продолжить усиленный контроль за происхождением мяса, реализуемого в торговых точках по всей Армении
|Член партии "Просвещенная Армения": призывы к арцахцам отказаться от российской гумпомощи исходят от тех, кто согласен с тезисами властей Армении
|На этой неделе в США Ереван и Баку объявят о намерении заключить мирное соглашение
|Жара в Ереване начнет спадать лишь с третьей декады августа
|Оппозиционер: В условиях азербайджанской диктатуры представительство МККК осуществляло роль независимого наблюдателем
|Церемония поднятия флагов по случаю Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
|Авраамские соглашения - это новый глобальный шаг, где Южный Кавказ становится следующим этапом американо- иранского противостояния
|Повышенный температурный фон в ряде регионах Армении сохранится до 8 августа
|Ваагн Хачатурян принял делегацию иудео-христианского союза Save Armenia
|Кочарян - не консолидирующая, а деконсолидирующая сила, чьё присутствие затрудняет возможную консолидацию оппозиционного лагеря: Сурен Суренянц
|Генпрокуратура требует вернуть минобороны землю, переданные Первопрестольному Святому Эчмиадзину
|Плановые отключения электроэнергии 4 августа
|В Армении пройдут совместные армяно-американские военные учения
|Роберт Кочарян: потенциал у создаваемой Самвелом Карапетяном политсилы большой, все зависит от того, как она организуют свою работу
|Трудно даже представить больший ущерб для Армении, чем нападать на крупного инвестора, в условиях резкого сокращения притока иностранных инвестиций в РА: Кочарян
|Кочарян убежден: по той же модели, как разрушил армию, сейчас Пашинян создает недоверие к священникам. Цель - не только Католикос, но и вся ААЦ
|Роберт Кочарян: Если в прошлом была коррупция, то, что происходит сегодня - это грабеж
|Перед выборами в парламент Армении могут "преподнести" некий клочок бумаги в виде предварительного договора - чтобы повлиять на избирателей: Второй президент РА
|Зачем Алиеву дорога, контролируемая американцами? Алиеву нужен полностью подконтрольный ему коридор, поскольку Пашинян во всем с ним соглашается: Роберт Кочарян
|Из-за провальной дипломатии Еревана, тема т.н. Зангезурского коридора все еще актуальна, а Армения оказалась не за столом переговоров, а в геополитическом меню - Роберт Кочарян
|Романос Петрсосян представил коллективу филиала <Дебед> ЗАО ЭСА нового директора
|Оверчук: Новое соглашение о работе РАУ демонстрирует заинтересованность стран в укреплении двусторонних отношений
|Политзаключенный Армен Ашотян будет освобожден
|В Армянские вузы на 2025-2026 учебный год поступило 10970 абитуриентов - МОНКС
|Первопрестольный Эчмиадзин призвал суд немедленно освободить незаконно арестованного архиепископа Микаэла Аджапахяна
|Армянский правовед рассказала, какой будет "цена" невыполнения решения арбитража по ЭСА Карапетяна
|Завершено предварительное следствие по делу о подготовке покушения на Арама Саркисяна
|Зампред РПА раскритиковал главу МИД России за позицию по нагорно-карабахскому урегулированию
|Следком Армении вернул телефон депутату Гегаму Манукяну
|Армянскому налогоплательщику концерт Дженифер Лопес обойдется в $6 млн. Только на двухдневное питание J.Lo выделят $37 тыс., на размещение съемочной группы - $185 тыс.
|В Армении в четвертый раз пройдет армяно-иранский фестиваль "Навасард"
|Кочарян: Вопрос дороги через Мегри был внесен в договор о прекращении огня от 9 ноября 2020 года по требованию Азербайджана
|Новая премиальная бизнес‑карта IDBank – Mastercard Business Preferred
|Лавров: ОБСЕ не справилась в Нагорном Карабахе
|Генпрокуратура намерена изъять у экс-главы Главного управления госохраны полиции РА Ромы Мкртумяна недвижимость и более 415 млн драмов
|Омбудсмен Армении провела встречу с послом Германии
|Глава армянского оборонного ведомства поздравил коллегу из Китая
|Адвокат бьет тревогу: Жизнь "обвиняемого в покушении" на Арама Саркисяна находится под угрозой
|Представительница Армении завоевала серебряную медаль на 21-ой Международной олимпиаде по географии в Таиланде
|Здание прессы без прессы - издание "Аравот" попросили из Дома печати
|Антикоррупционный суд Армении принял в производство иск о конфискации незаконного имущества у экс-главы ГУ госохраны полиции
|Минкульт НКР: ООН, ЮНЕСКО и Совет Европы должны отреагировать на культурный геноцид учиненный Азербайджаном в Арцахе
|Читать больше
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