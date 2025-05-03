Суббота, 3 Мая 2025 14:29

АрмИнфо. "Мы продолжим усилия по борьбе с дезинформацией и преодолению проблем, возникающих в связи со стремительным технологическим прогрессом", - написала в своем микроблоге в X пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян.

"Во Всемирный день свободы печати мы подтверждаем нашу твердую приверженность свободе СМИ как важнейшему компоненту защиты прав наших граждан. Руководствуясь той же логикой, мы продолжим наши усилия по борьбе с дезинформацией и преодолению проблем, возникающих в связи со стремительным технологическим прогрессом. В то время как мы празднуем основополагающие принципы свободы прессы, Армения добилась значительных достижений, в том числе поднявшись на 9 позиций - до 34-го места в Индексе свободы прессы 2025 года, что является ярким свидетельством демократической устойчивости и усилий по проведению реформ", - говорится в сообщении пресс- секретаря.