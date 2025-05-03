Суббота, 3 Мая 2025 13:13

АрмИнфо. В канун 80-летия Победы в Великой Отечественной войне азербайджанские вандалы разрушили памятник героям ВОВ в оккупированном селе Ванк Мардакертского района Арцаха. Об этом сообщается на странице Госслужбы охраны исторической среды Artsakh Monuments на ее странице в Facebook, на которой представлены фотографии совершенного акта вандализма.

"Антиармянская, разрушительная политика варварского Азербайджана в Арцахе продолжается. Все армянское безжалостно уничтожается. Кочевники уничтожили памятник жертвам Отечественной Войны 1941-45 годов в селе Ванк Мартакертского района, хачкар, увековечивающий память жертв Арцахской освободительной войны, и мемориальную стену со скульптурами павших воинов-освободителей", - говорится в сообщении.