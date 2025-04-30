Среда, 30 Апреля 2025 12:06

АрмИнфо. Кабмин Армении 30 апреля одобрил проект закона Республики Армения <Об утверждении устава <Коалиции группы стран по сотрудничеству в сфере повышения устойчивости инфраструктуры к катастрофам (CDRI)>.

Коалиция представляет собой глобальное партнерство национальных правительств, учреждений и программ Организации Объединенных Наций, многосторонних банков развития и финансовых механизмов, частного сектора, образорвательных и научно- исследовательских учреждений, нацеленное на содействие повышению устойчивости инфраструктурных систем к климатическим и стихийным бедствиям, обеспечивая тем самым устойчивое развитие.

Секретариат Коалиции расположен в городе Нью Дели, Индия.

Коалиция стремится к быстрому расширению и модернизации устойчивой инфраструктуры в соответствии с Целями в области устойчивого развития, предусматривающими расширение всеобщего доступа к основным услугам, обеспечение процветания и достойной работы. Это необходимо осуществлять одновременно с ускорением и расширением деятельности по борьбе с изменением климата и уменьшению опасности бедствий, начиная с местного и национального уровней и заканчивая региональным и глобальным масштабом.

Коалиция поддерживает достижение целей и задач, закрепленных в Целях в области устойчивого развития, Парижском соглашении по климату, Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий и в Повестке дня Организации Объединенных Наций на период до 2030 года, в соответствии с которыми никто, ни одно место и ни одна экосистема не должны быть забыты.

Миссия Коалиции заключается в оказании странам поддержки в модернизации их систем для обеспечения устойчивости существующей и будущей инфраструктуры к бедствиям и изменению климата. Эта поддержка должна полностью соответствовать Целям в области устойчивого развития, Парижскому соглашению по климату и Сендайской рамочной программе.

Выполнение миссии Коалиции будет осуществляться путем: (i) повышения осведомленности на всех уровнях о преимуществах устойчивых инфраструктурных систем и налаживание связей с другими соответствующими инициативами для достижения этой цели; (ii) служения в качестве платформы для генерирования и обмена знаний по различным аспектам инфраструктуры, устойчивой к бедствиям и изменению климата; (iii) совершенствования соответствующих национальных и региональных стандартов, кодексов, спецификаций и руководящих принципов планирования, проектирования, эксплуатации и технического обслуживания инфраструктурных систем; (iv) укрепления потенциала и практики в целях уменьшения ущерба, наносимого инфраструктуре, сопутствующих потерь и последующего прекращения оказания основных услуг и ведения экономической деятельности в результате бедствий и изменения климата;(v) создания благоприятных условий для внедрения технологических и институциональных новшеств в целях создания устойчивых инфраструктурных систем; (vi) предоставления технического экспертного опыта для оказания помощи странам в создании устойчивой инфраструктуры в соответствии с их ресурсами и рисками, связанными с бедствиями и изменением климата; (vii) пропаганды финансовых механизмов, включая передачу рисков, которые способствуют развитию устойчивой инфраструктуры; и (viii) оказания странам помощи в принятии соответствующих механизмов управления рисками и стратегий создания устойчивой инфраструктуры.

<Система управления CDRI включает совет директоров, исполнительный комитет и секретариат. Финансирование CDRI осуществляется государствами-членами и многосторонними донорами, в том числе через секретариат и целевые фонды.

CDRI реализует различные программы, включая техническую помощь, исследования, пропагандистские кампании и содействие партнерству. Эти действия направлены на повышение устойчивости к стихийным бедствиям и оказание поддержки странам-членам в стабилизации инфраструктуры.

Учитывая, что взносы членов, вступающих в CDRI, являются добровольными и могут быть сделаны также в нефинансовой форме, в контексте современных вызовов Республика Армения считает членство целесообразным>, - говорится в документе.