Вторник, 29 Апреля 2025 15:47

АрмИнфо. Глава Комитета по туризму Армении Лусине Геворгян провела встречу с главой Комитета индустрии туризма Казахстана Нуртасом Карипбаевым.

Стороны обсудили вопросы углубления сотрудничества в туристической отрасли, реализацию инвестиционных проектов, разработку туристических продуктов. Они придали важность также развитию двусторонних туристических маршрутов и продвижению совместных инициатив на международном рынке.

В Комитете по туризму Армении уверены, что совместные усилия помогут реализовать новые инициативы, увеличить поток туристов между двумя странами и укрепить деловое сотрудничество.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, Армению в 2024 году посетило 10 236 туристов из Казахстана, что выше показателя годовой давности на 4,2%.