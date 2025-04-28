Понедельник, 28 Апреля 2025 17:51

АрмИнфо. "Инициатива пяти правозащитников" будет добиваться привлечения к ответственности полицейских, допустивших избиение подследственного Самвела Варданяна во время перевозки последнего из Следственного комитета в СИЗО.

В заявлении "Инициативы пяти правозащитников", сообщается, что адвокаты Рубен Меликян и Вараздат Арутюнян обратились к надзирающему прокурору с ходатайством о возбуждении уголовного преследования в отношении двух полицейских, которые сопровождали Самвела Варданяна.

"Принимая во внимание приверженность законности и необходимости быстрого реагирования, о которой ранее заявил генеральный прокурор на заседании комиссии Национального Собрания по государственно-правовым вопросам, мы считаем важным предпринять дополнительные процессуальные меры для содействия прокуратуре Армении в выполнении данного обязательства", - отмечается в заявлении адвокатов.

В инициативе также обратили внимание, что еще год назад были все необходимые основания для возбуждения уголовного дела против этих полицейских. В этом ключе Меликян и Арутюнян обратили внимание, что у надзирающего прокурора есть семь дней для того, чтобы рассмотреть и удовлетворить или отклонить их ходатайство.

Напомним, что Самвел Варданян был задержан по подозрению в хулиганстве после перепалки с депутатом от правящей фракции "Гражданский договор" Акопом Асланяном в одном из городских автобусов. Согласно видеозаписям, гражданин, узнав едущего в автобусе Асланяна, бросил ему в лицо "Антиармянский ублюдок, решил выйти в люди". Эти слова вызвали гнев депутата, который с использованием брани потребовал дать ему дорогу, набросился на молодого человека с кулаками, и выбив телефон из рук.

Добавим, что в ночь задержания по дороге из Следственного комитета в СИЗО Варданяна жестоко избили 3 неизвестных в масках. Как сообщили его адвокаты, по дороге полицейские остановили автомобиль и вышли под предлогом справить малую нужду. В отсутствие полицейских задержанного Варданяна неизвестные в масках выволокли из машины, стали избивать и унижать.