Понедельник, 28 Апреля 2025 12:11

АрмИнфо. Делегация, возглавляемая президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, сегодня с официальным визитом прибудет в Армению.

Как сообщает Первый канал Грузии со ссылкой на пресс-службу администрации грузинского президента, в международном аэропорту "Звартноц" Кавелашвили встретит вице-премьер Армении Тигран Хачатурян.

В рамках визита президент Грузии встретится во дворце с президентом Армении. Планируются встречи Михаила Кавелашвили и Ваагна Хачатуряна в очном и расширенном формате, после чего президенты двух стран сделают совместные заявления для СМИ.

В рамках официального визита Кавелашвили встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Католикосом всех армян Гарегином II.

В состав грузинской делегации входят: глава администрации президента Кетеван Квиникадзе, заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия, первый заместитель председателя парламента Грузии Георгий Вольский, депутаты Самвел Манукян, Сумбат Кюрегян и советник президента по внешним связям Лука Эхвая.

Отметим, что первый официальный визит грузинского президента состоялся в Азербайджан 16 марта.