Понедельник, 28 Апреля 2025 11:58

АрмИнфо. Армения и Китай достигли соглашения о сотрудничестве в сфере помощи людям с ограниченными возможностями.

Как сообщили в пресс-службе Минсоцтруда Армении, такого соглашения стороны достигли в рамках визита министра труда и социальных вопросов Армении Нарека Мкртчяна в центральный офис координации около 600 независимых центров Китая, созданных для поддержки людей с ограниченными возможностями в провинции Чжэцзян.

В связи с этим министру были представлены ключевые принципы управления центрами, а также методы передачи бенефициарам навыков для ведения самостоятельного домашнего хозяйства и предпринимательства, а также использование вспомогательных средств, программы переподготовки опекунов, реабилитологов и других специалистов.

Кроме того, по приглашению владельца группы компаний Yema, братьев Чен, Мкртчян посетил "Древний экологический парк Yema" в Урумчи. Как отметили в Минтруда, парк является значимым туристическим центром региона, который сочетает в себе сохранение экологических ценностей,

популяризацию культуры ахалтекинских лошадей и представление историко-культурного наследия, подчеркивающего важность Шелкового пути.

Отметим, что согласно официальным статданным, в Армении в 2024 году было 161 459 человек с инвалидностью.