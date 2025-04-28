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АрмИнфо. Армения и Китай достигли соглашения о сотрудничестве в сфере помощи людям с ограниченными возможностями.
Как сообщили в пресс-службе Минсоцтруда Армении, такого соглашения стороны достигли в рамках визита министра труда и социальных вопросов Армении Нарека Мкртчяна в центральный офис координации около 600 независимых центров Китая, созданных для поддержки людей с ограниченными возможностями в провинции Чжэцзян.
В связи с этим министру были представлены ключевые принципы управления центрами, а также методы передачи бенефициарам навыков для ведения самостоятельного домашнего хозяйства и предпринимательства, а также использование вспомогательных средств, программы переподготовки опекунов, реабилитологов и других специалистов.
Кроме того, по приглашению владельца группы компаний Yema, братьев Чен, Мкртчян посетил "Древний экологический парк Yema" в Урумчи. Как отметили в Минтруда, парк является значимым туристическим центром региона, который сочетает в себе сохранение экологических ценностей,
популяризацию культуры ахалтекинских лошадей и представление историко-культурного наследия, подчеркивающего важность Шелкового пути.
Отметим, что согласно официальным статданным, в Армении в 2024 году было 161 459 человек с инвалидностью.
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|МККК совершил свое посещение армянских военнопленных в Баку в июне этого года
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|Team Telecom Armenia представила перспективы секторов ИИ, телекома и возобновляемой энергетики на "Севанском стартап-саммите"
|Адвокат: Решением суда подтверждена незаконность обыска в квартире Самвела Карапетяна
|Оппозиционер: Власти Армении манипулируют общественным мнением на фоне ухудшения экономических и экспортных показателей страны
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|Оппозиционер: Предоставление "коридора" под видом экономического развития на деле является передачей политического контроля
|Секретарь Совбеза Армении принял делегацию иудео-христианского союза "Спаси Армению"
|Задержанные утром сторонники движения "Священная борьба" отпущены на свободу - МВД Армении
|Всеармянский совет по сохранению Армянской Церкви: Кампанию Пашиняна против ААЦ перешла от внутреннего давления к внешнему
|Защита "Священной борьбы" будет передавать важную информацию по делу "о подготовке к захвату власти" в зарубежные диппредставительств в Армении
|Для проверки достоверности слов Пашиняна по делу о наезде на беременную Сону Мнацаканян, важны записи разговоров по рации, которые уничтожены либо сокрыты умышленно
|Армения и Палестина сверили часы по повестке двустороннего сотрудничества
|Восстановлены имущественные права общины Гарни на отчужденный земельный участок в районе <Симфонии камней>
|Бывший глава Сисиана нанёс значительный ущерб общине
|Суд признал виновным водителя из кортежа Пашиняна, насмерть сбившего беременную женщину. Вопрос наказания будет рассмотрен дополнительно
|При поддержке Омбудсмена решен вопрос соцподдержки беженца из Арцаха
|Армения и Иран договорились подписать меморандум между центрами экспертизы лекарственных средств
|Cкаутs 12-го Всеобщего армянского физкультурного союза совершили паломничество в Первопрестольный Святой Эчмиадзин
|Обвиняемый по делу о госперевороте дьякон Грайр Акопян будет выпущен на свободу
|Глава СК Армении и посол Италии договорились о дальнейшем расширении взаимных связей
|Генпрокуратура рапортует об итогах своей работы за первое полугодие 2025 года в Сюнике и Лори
|Президент Армении отправился с трёхдневным рабочим визитом в Сюник
|Армянский спортсмен на ЧМ Европы по стрельбе установил мировой рекорд
|Посол Германии в Армении совершила визит в Ширакскую область
|Минокружающей среды Армении призывает граждан избегать нахождения под солнцем из-за повышенного уровня ультрафиолетового излучения
|Оппозиционер: Генпрокуратура и Следком Армении 19 дней покрывают кражу телефона у депутата
|Экс-глава общины Канакер-Зейтун незаконно продал детский сад № 147
|FlyOne Armenia 26 июля совершила вынужденную посадку в Махачкале вместо Москвы из-за резкого ухудшения состояния пассажира
|Плановые отключения электроэнергии 30 июля
|В АРФД осудили действия Израиля в отношении палестинского народа в секторе Газа
|В Котайке и Сюнике стартуют программы для помощи необеспеченным
|В Армении разработают заявку на включение объекта "Пещера Арени-1" в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО
|<Согласие-Армения> оспорит решение о конфискации у Ара Абрамяна участка у здания бывшего <Детского мира> в Ереване
|В МИД о смене посла в США: Процесс назначение и отзыва послов осуществляется указом президента Армении
|Оппозиционный депутат: Пашинян пытается доказать, что народ не интересует судьба армянской идентичности
|Застройщик на пару с оценщиком обманули собственников земли в центре Еревана
|СМИ: Из Екатеринбурга отзывают почетного консула Армении, а из США посла
|Овик Абрамян перейдет под административный надзор
|Группа быстрого реагирования Омбудсмена Армении посетила гарнизонный госпиталь Минобороны
|Спикер парламента Арцаха: Заявление Гаджиева - циничная попытка исказить реальность
|В МОНКС Армении рассказали когда стартует следующий учебный год и когда ждать школьных каникул
|Общине Аштарак возвращена <особо охраняемая территория> площадью 4 гектара
|Защита требует от генпрокурора отмены незаконного ареста Самвела Карапетян
|В АРФД рассказали премьеру Испании о ситуации в Армении
|Армения рассматривает возможность привлечения Зеленого климатического фонда для организации COP17
|Плановые отключения электроэнергии 29 июля
|Армянский политик: Пока премьер утверждает, что уровень жизни улучшился, 24% населения Армении официально живет в бедности
|Враг занял новую позицию в районе Джермука?
|В России отреагировали на решение Азербайджана поставлять газ на Украину
|Зампред АНК: Азербайджан не делает реальных шагов к миру и сохраняет люфт для войны
|Дело против архиепископа Микаэла Аджапахяна с обвинительным заключением СК направил надзирающему прокурору
|Сбой в работе "Аэрофлот" - среди отмененных направлений вылета и Ереван
|В Следкоме Армении завершено предварительное следствие по делу Сейрана Оганяна и Арцвика Минасяна
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