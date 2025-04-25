Пятница, 25 Апреля 2025 12:48

АрмИнфо. Сохранение памяти о массовых истреблениях, этнических чистках, депортациях и геноцидах, которые так ужасно характеризовали XX век, остается задачей поколений - как Германии, так и Армении. Об этом говорится в публикации посольства Германии в Армении.

"Демонстрируя свою преданность исследованию исторических событий, мы в рамках совместной программы продвигаем перевод на немецкий язык публикаций и аудиогидов Музея геноцида армян "Цицернакаберд", чтобы люди в немецкоязычных странах могли еще лучше познакомиться с историей армянского народа", - говорится в сообщении дипломатического представительства.

22 апреля Музей-Институт Геноцида армян (МИГА) и посольство Германии в Армении подписали Меморандума о сотрудничестве, который предусматривает перевод и выпуск на немецкий язык текстов аудиогида Музея Геноцида армян при поддержке посольства, а также перевод и издание на немецкий язык иллюстрированного альбома экспозиции музея.

Напомним, что Бундестаг Германии 2-го июня 2016 года принял резолюцию, квалифицирующую как геноцид массовое уничтожение армян в Османской империи в 1915-16 годах. Резолюция была принята практически единогласно - один депутат воздержался и один проголосовал против. В резолюции не только признается факт Геноцида армян в Османской Турции в начале 20-ого века, но и ответственность Германии за эти события.