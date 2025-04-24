Четверг, 24 Апреля 2025 13:28

АрмИнфо. Спустя 110 лет после Геноцида армян в Османской империи, официальное турецкое государство продолжает упорно отрицать правду истории. Об этом написал на своей странице в Фейсбук председателем Парламента Греции Никитас Какламанис.

"24 апреля 1915 г. - 24 апреля 2025 г. Прошло 110 лет с момента официального начала Геноцида армян, когда руководство армянской общины Константинополя было арестовано, замучено и убито турками, а сотни армян города были повешены вместе с ними.

"Армянский Холокост" насчитывает 1,5 миллиона погибших и еще большее количество подвергшихся пыткам и изгнанных со своей родины.

И все же, спустя 110 лет после этого печального события, официальное турецкое государство продолжает упорно отрицать правду истории.

Поэтому сегодня, когда История и ее раны встречаются с настоящим и надеждами на будущее, мы все должны чтить, помнить и защищать память наших братьев. Сегодня армяне, завтра малоазийцы, понтийцы и киприоты.

Потому что только таким образом - с помощью памяти и обдумывания - мы становимся кулаком против забвения или фальсификации Истории", - написал глава законодательного органа Греции.