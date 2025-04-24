Четверг, 24 Апреля 2025 12:54

АрмИнфо. На площади Монмартр возле здания мэрии в 15-м округе Парижа 23 апреля состоялось официальное памятное мероприятие, посвященное 110-й годовщине Геноцида армян.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении во Франции, в церемонии приняли участие мэр 15-го округа Парижа Филипп Гужон, первый секретарь посольства Армении во Франции, консул Лиана Гукасян, члены городского совета, представители структур французской армянской общины, которые возложили венки в память о жертвах Геноцида армян.

В конце мероприятия также прозвучали государственные гимны Армении и Франции.

Кроме того, в преддверии 110-й годовщины Геноцида армян по инициативе мэра Марселя Бенуа Пайяна и Координационного совета армянских организаций юга Франции CCAF Sud 22 апреля состоялась торжественная церемония освещения фасада Дворца Фаро городской администрации цветами армянского триколора.