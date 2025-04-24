Четверг, 24 Апреля 2025 11:24

АрмИнфо. Либеральный член Законодательного совета Нового Южного Уэльса Крис Рат (Chris Rath) призвал австралийские власти признать Геноцид армян в Османской империи.

"Сегодня австралийцы армянского происхождения вспоминают ужасные зверства, совершенные Османской империей. Я призываю федеральное правительство официально признать Геноцид армян и поддержать нашу армянскую общину", - написал Рат в своем Твиттер (Х), сопроводив свою публикацию фото с флагом Армении и подписью "Я рядом с Арменией и я помню Геноцид армян".

Напомним, что самый крупный австралийский штат Австралии - Новый Южный Уэльс 17 апреля 1997 года принял резолюцию, осудив массовые преступления на территории Османской империи и признав эти преступления первым геноцидом 20 века.

Более того, 8 мая 2013 года законодательное Собрание (Нижняя палата) парламента Нового Южного Уэльса Австралии единогласно приняло акт о признании геноцидов армян, ассирийцев и греков.