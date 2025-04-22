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АрмИнфо. Меморандума о сотрудничестве подписан сегодня между Музеем-Институтом Геноцида армян (МИГА) и посольством Германии в Армении.
Как сообщает пресс-служба Музея-Института, меморандум был подписан директором Музея-Института Геноцида армян Эдитой Гзоян и послом Германии в Армении Клаудией Буш. Документ подписан по итогам визита президента Германии в Армению.
"Меморандум о сотрудничестве предусматривает перевод и выпуск на немецкий язык текстов аудиогида Музея Геноцида армян при поддержке посольства, а также перевод и издание на немецкий язык иллюстрированного альбома экспозиции музея", - говорится в сообщении учреждения.
Эдита Гзоян поблагодарила посла, отметив, что благодаря этому сотрудничеству немецкоязычные посетители музея теперь смогут получать качественную информацию о Геноциде армян.
Она также подарила послу книгу на немецком языке под названием "Гуманность и христианское милосердие: история немецких миссий среди армян Османской империи в 1896-1919гг", написанную Айком Мартиросяном, бывшим научным сотрудником МИГА, а ныне научным сотрудником Лепсиусхауса.
Посол в свою очередь поблагодарила директора МИГА за теплый прием, подчеркнув важность сложившегося сотрудничества.
Напомним, что Бундестаг Германии 2-го июня 2016 года принял резолюцию, квалифицирующую как геноцид массовое уничтожение армян в Османской империи в 1915-16 годах. Резолюция была принята практически единогласно - один депутат воздержался и один проголосовал против. В резолюции не только признается факт Геноцида армян в Османской Турции в начале 20-ого века, но и ответственность Германии за эти события.
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|Вице-спикер НС и посол Греции обсудили региональные события
|Тюрколог: Турция требует от де-факто властей Армении оставаться в турецком "пропагандистском кругу" по вопросу Геноцида армян
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|Находящиеся под домашним арестом лица смогут дистанционно продолжить свою трудовую деятельность
|Жители села Прошян вновь вышли на акцию протеста, требуя возвращения к прежней цене за проезд в транспорте
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|Омбудсмен Армении: Процесс расследования пыток и других форм жестокого обращения в Армении не соответствует международным стандартам
|Глава КС Армении: Обвинения Азербайджана относительно якобы территориальных претензий в Конституции лишены содержания
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В День памяти жертв Геноцида армян мэрия Еревана организует бесплатный провоз граждан от разданского стадиона по двум маршрутам
|В Ереване отметят Международный день джаза
|Глубоко опечален кончиной Папы Франциска - Премьер Армении
|Глава МИД Армении выразил соболезнования по случаю кончины Папы Римского
|Судья Антикоррупционного суда Армении выдворил журналистов одного из СМИ из зала заседания
|Трое сотрудников МВД Армении уволены по результатам заседания дисциплинарной комиссии
|Традиционное факельное шествие накануне дня Геноцида армян будет проведено и в текущем году
|<Это вытекает из политической повестки дня Азербайджана>: Ваагн Алексанян о том, почему ОТВ Армении не освещает <судебный процесс> в Баку
|Директор МИГА: Музей-Институт Геноцида армян занимает одно из трех первых мест по посещаемости в Армении
|Поднятие флага Нагорного Карабаха - это прелюдия, чтоб затем вместо флага РА поднять флаг РФ: Ваагн Алексанян
|Враг продолжает терроризировать население Сюника: В результате обстрела поврежден водонагреватель одного из домов в Хознаваре
|Имена Лемкина и генерала Луи Дартижа дю Фурне появятся на мемориальной стене в "Цицернакаберде" в связи со 110-ой годовщиной Геноцида армян
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|Директор МИГА: Приобретение Музеем-Институтом 50 000 архивных материалов расширило научную деятельность по изучению Геноцида армян
|Фонд "Татоян": Азербайджанские ВС ежедневно открывают беспорядочную стрельбу в направлении армянских приграничных сел Сюника
|Замглавы МИД Армении в Бангкоке принял участие 81-й сессии ЭСКАТО ООН
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|Экс-глава МИД Армении: Заявления Пашиняна по Геноциду армян соответствуют ревизионистской риторике, пропагандируемой Анкарой
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|Пашинян разъяснил причины задержки правосудия в Армении
|Завершился процесс присоединения ЗАО «Ардшининвестбанк» к ЗАО «Ардшинбанк»
|Мэр Еревана об аресте сотрудников администрации Шенгавита: Нам необходимы системные решения
|Гарегин II выразил обеспокоенность кампанией, развернувшейся против национальной и христианской идентичности армянского народа
|Спикер НС: конкурс по выбору новых кандидатов в депутаты Национального Собрания РА начался
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