Вторник, 22 Апреля 2025 17:51

АрмИнфо. Меморандума о сотрудничестве подписан сегодня между Музеем-Институтом Геноцида армян (МИГА) и посольством Германии в Армении.

Как сообщает пресс-служба Музея-Института, меморандум был подписан директором Музея-Института Геноцида армян Эдитой Гзоян и послом Германии в Армении Клаудией Буш. Документ подписан по итогам визита президента Германии в Армению.

"Меморандум о сотрудничестве предусматривает перевод и выпуск на немецкий язык текстов аудиогида Музея Геноцида армян при поддержке посольства, а также перевод и издание на немецкий язык иллюстрированного альбома экспозиции музея", - говорится в сообщении учреждения.

Эдита Гзоян поблагодарила посла, отметив, что благодаря этому сотрудничеству немецкоязычные посетители музея теперь смогут получать качественную информацию о Геноциде армян.

Она также подарила послу книгу на немецком языке под названием "Гуманность и христианское милосердие: история немецких миссий среди армян Османской империи в 1896-1919гг", написанную Айком Мартиросяном, бывшим научным сотрудником МИГА, а ныне научным сотрудником Лепсиусхауса.

Посол в свою очередь поблагодарила директора МИГА за теплый прием, подчеркнув важность сложившегося сотрудничества.

Напомним, что Бундестаг Германии 2-го июня 2016 года принял резолюцию, квалифицирующую как геноцид массовое уничтожение армян в Османской империи в 1915-16 годах. Резолюция была принята практически единогласно - один депутат воздержался и один проголосовал против. В резолюции не только признается факт Геноцида армян в Османской Турции в начале 20-ого века, но и ответственность Германии за эти события.