Вторник, 22 Апреля 2025 17:44

АрмИнфо. В Душанбе состоялось 4-е заседание армяно-таджикской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, стороны обсудили возможности расширения сотрудничества между Арменией и Таджикистаном по различным экономическим направлениям, в том числе в сферах промышленности, высоких технологий, сельского хозяйства, а также в образовательном секторе. В ходе заседания министр экономики Армении Геворг Папоян отметил, что Армения и Таджикистан стремятся укрепить взаимовыгодное сотрудничество в сферах цифровой экономики, инноваций, кибербезопасности и высоких технологий.

Он представил таджикской стороне политику экономического развития в Армении и приоритеты правительства, которые основаны на привлечении инвестиций, развитии конкурентоспособной, более эффективной и технологически развитой промышленности, постоянном улучшении бизнес-среды, развитии туризма, повышении эффективности сельского хозяйства. Министр рассказал также о проекте правительства <Перекресток мира>.

По завершению заседания стороны подписали соответствующий протокол.

По данным Таможенной службы РА, таможенная стоимость экспортируемых товаров в I полугодии 2024г. выросла на 89%, превысив $1 млн., при этом таможенная стоимость импортируемых товаров выросла в разы, составив $246.6 тыс.