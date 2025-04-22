Вторник, 22 Апреля 2025 17:08

АрмИнфо. Делегация МВД Армении, возглавляемая заместителем министра внутренних дел Арменом Мкртчяном, в ходе рабочего визита в Финляндию ознакомилась с передовым опытом страны в области реагирования на чрезвычайные ситуации.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МВД, визит был организован в контексте проводимых реформ в Министерстве, в рамках которых планируется создание единого республиканского центра оперативного управления по номеру 112.

В ходе визита делегация МВД посетила Керавский городской центр Агентства по чрезвычайным ситуациям, где были изучены функции агентства, принципы его работы, а также деятельность центра реагирования на чрезвычайные ситуации "112", функционирующего в городе.

Кроме того, как отметили в Министерстве, делегация приняла участие в ежегодной конференции и выставке, организованной Европейской ассоциацией номера экстренного вызова (EENA). В рамках конференции обсуждались инновационные технологические решения для приема сигналов тревоги и были рассмотрены автоматизированные информационные системы оповещения, используемые в различных странах.

В ходе конференции представители МВД также провели встречи с экспертами из ряда специализированных организаций, таких как ESRI, SS8, FREQUENTIS и Motorola, занимающихся развитием потенциала в области реагирования на чрезвычайные ситуации. Как заверили в

ведомстве, результаты этих встреч позволят внедрить ряд инновационных решений при создании нового единого центра оперативного управления в МВД Армении.