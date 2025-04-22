Вторник, 22 Апреля 2025 16:24

АрмИнфо. Никакой скованности в Антикоррупционном комитете Армении, в том числе и у меня, нет. Об этом заявил глава ведомства Артур Наапетянв 22 апреля в беседе с журналистами в парламенте, отвечая на вопросы, не видит ли он коррупционные риски в том, что супруга премьер-министра Анна Акопян организует ужин, за участие в котором она собирается собрать с бизнесменов по 1 млн. драмов, и имеет ли Комитет полномочия по части проверки Фонда <Мой шаг>, или же имеется определенная скованность.

<Если получаем информацию о преступлении, осуществляются соответствующие действия путем применения инструментария оперативно-розыскной деятельности либо инициирования соответствующего производства в рамках уголовно-процессуального законодательства>, - указал он.

Что касается конкретно поставленного журналистами вопроса, то, по словам главы Комитета, он не понимает, что имеется ввиду и о каком случае идет речь. Журналист уточнил: <В СМИ пишут, что был организован принудительный ужин за 1 миллион драмов. Есть ли в этом коррупционная составляющая или нет?>

<В любом случае, и Генпрокуратура, и Антикоррупционный комитет периодически проводят мониторинг в ходе своей деятельности, в том числе изучают публикации в прессе. И если находит, что имеется информация о преступлении, то осуществляется соответствующее производство>, - заявил Артур Наапетян.

На ремарку о том, что Антикоррупционный комитет очень оперативно реагирует, когда дело касается оппозиционных деятелей и ровно столько же медлит, когда вопрос касается представителей власти, Наапетян заметил, что всего месяц, как занимает должность главы ведомства. Он попросил время, чтобы успеть ознакомиться с делами, пообещав затем ответить на данные вопросы.

Напомним, что экс-замглавы Следкома Армении Артур Наапетян был назначен кабмином председателем Антикоррупционного комитета Армении 20 марта с.г.