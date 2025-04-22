Вторник, 22 Апреля 2025 12:51

АрмИнфо. В зале заседаний Национального Собрания Армении произошел очередной инцидент.

Во время обсуждений по Налоговому кодексу РА оппозиционные и провластные парламентарии отклонились от обсуждаемой темы, и в очередной раз начали обвинять друг друга во всех смертных грехах. Во время выступления руководителя правящей в стране парламентской фракции "Гражданский договор" Айком Конджоряном и депутатом НС от оппозиционной фракции "Армения" Гегамом Манукяном возник спор. Последний обвинил правящую политическую силу во лжи и манипулировании фактами. На это отреагировал и председатель НС Ален Симонян, начавший активно защищать правящую партию. Симонян заметил, что в самой фракции "Армения" наблюдается более чем серьезный раздор. Это не понравилось секретарю фракции Арцвику Минасяну, который обвинил Симоняна в предвзятости.

Постепенно ситуация начала накаливаться, однако вместо того, чтобы ее разрядить, спикер перешел на "ты" в обращении с оппозиционерами, что еще больше разозлило их. Обстановка усугубилась настолько, что переросла в драку между депутатами от оппозиции и правящей партии.

Симонян объявил 20-минутный перерыв и распорядился прекратить прямую трансляцию.