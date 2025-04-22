Вторник, 22 Апреля 2025 11:26

АрмИнфо. Жители села Прошян вновь вышли на акцию протеста, требуя возвращения к прежней цене за проезд в транспорте.

Они возражают против подорожания проезда. Многие из протестующих работают в Ереване, поскольку на месте нет производств, чтобы занять местных жителей работой. Ранее поездка в Ереван осуществлялась компанией "Ереванский автобус", 59-ый номер которого перевозил прошянцев по цене в 100 драм. Однако после того, как обслуживание маршрута было передано компании "Мульти Транспорт" стоимость проезда повысилась до 250 драм. Теперь протестующие требуют возвращения к прежней цене, потому что столько не зарабатывают, чтобы обеспечивать свои семьи и одновременно платить по цене в 2,5 раза превышающей прежний тариф. Тем более, что по дороге на работу им приходится добираться с пересадками.

9 апреля жители сел Касах и Прошян провели встречу с представителями правительства. Они потребовали встречи с губернатором Котайкской области и заместителем министра территориального управления и инфраструктур РА Арменом Симоняном. Встречи состоялись, однако оптимального решения принято не было. Участники акции требуют провести общественные слушания в администрации общины, чтобы найти соответствующие решения в интересах ее жителей.

На место акции прибыли подразделения полиции, которые потребовали разблокировать дорогу. Заместитель начальника главного управления обеспечения общественного порядка МВД РА Геворк Азинян обратился к протестующим с призывом открыть движение, и продолжать свою акцию, однако по положению на 10:00 дорога продолжала оставаться закрытой.