Суббота, 19 Апреля 2025 14:38

АрмИнфо. Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин считает неизбежным международное признание действующих афганских властей, однако этому пока мешает стремление Запада сохранить в стране нестабильность, сообщили в пресс-бюро СВР, передает РИА Новости.

Нарышкин 17-18 апреля 2025 года посетил Баку, где участвовал в конференции "Афганистан: региональная взаимосвязанность, безопасность и развитие".

Он также провёл переговоры с руководством Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана, а также руководителями других спецслужб.