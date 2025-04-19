Суббота, 19 Апреля 2025 13:02

АрмИнфо. Избранный мэр Гюмри Вардан Гукасян официально вступил в должность. Церемония принесения присяги прошла 19 апреля во втором по величине городе Армении.

Церемония инаугурации началась с вознесения молитвы, после чего прозвучал государственный гимн Республики Армения. В церемонии открытия также принял участие предстоятель Ширакской епархии архиепископ Микаел Аджапаян.

В своей речи Вардан Гукасян, в частности, отметил: <Вступая в должность мэра Гюмри Ширакской области, клянусь при осуществлении полномочий главы общины соблюдать Конституцию Республики Армения, законы и решения Совета общины, честно и добросовестно исполнять полномочия главы общины, служить процветанию города и действовать на благо его жителей. Я обязуюсь защищать права, законные интересы и имущество города, поддерживать веру людей своей беззаветной преданностью и способствовать повышению благосостояния и духовному подъему его жителей>.

После выступления главы Ширакской епархии Вардану Гукасяну надели на шею тяжелую нагрудную цепь - символ власти, а также вручили символические ключи от города.

Напомним, что 30 марта текущего года прошли внеочередные выборы в Совет старейшин Гюмри. Наибольшее количество голосов набрала правящая партия <Гражданский договор> (35,47% голосов), однако этого процента было недостаточно для того, чтобы город возглавил кандидат от ГД Сарик Минасян. Объединенная оппозиция решила выставить единого кандидата в лице представителя Коммунистической партии Вардана Гукасяна, получившего 18,41%.

16 апреля перед первым заседанием Совета старейшин Гюмри кандидат на пост мэра Гюмри от правящей партии <Гражданский договор>, исполняющий обязанности мэра Сарик Минасян заявил, что ГД бойкотирует заседание и потребовал проведения новых, досрочных выборов. Тем не менее, единый кандидат от оппозиции Вардан Гукасян, ранее проработавший на должности мэра 13 лет Гюмри (1999-2012гг.), спустя 13 лет вновь был избран мэром Гюмри. За Гукасяна проголосовали все присутствующие 18 членов Совета старейшин Гюмри.