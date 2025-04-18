Пятница, 18 Апреля 2025 19:42

АрмИнфо. Государственная телекомпания Азербайджана "Az.TV" запустила серию фильмов, в которых территория Армении представляется как "Западный Азербайджан". Об этом на своей странице в «телеграмм» сообщила азербайджановед Татевик Айрапетян.

Как отметила азербайджановед, данное решение было принято Национальным советом по телевидению и радио Азербайджана. В первой части серии фильмов содержится утверждение о "предательстве армян на территории крепости Ереван".

В этом ключе эксперт обратила внимание, что новые попытки фальсификации истории со стороны Азербайджана происходят параллельно с переговорами между Арменией и Азербайджаном о подписании так называемого "мирного договора".

“Я хочу показать, насколько активно соседи готовятся к “миру”, демонстрируя на государственном уровне и с помощью опасной пропаганды свои захватнические планы в отношении нашего государства, которые можно предотвратить только при умной и организованной работе”, - заметила Айрапетян.

Отметим, что на этом фальсификации армянской культуры и истории со стороны Азербайджана не заканчиваются. Политика искоренения армянского наследия продолжается даже на фоне заявлений властей Армении о налаживании отношений между двумя странами. Более того, агрессивные заявления, новые требования и продолжение фальсификации армянской истории только усиливаются на фоне новых уступок со стороны Армении. В Азербайджане продолжаются конференции, на которых Армения представляется международному сообществу как территория Азербайджана, в то время как на оккупированных территориях Арцаха полностью стирается армянский след: уничтожаются памятники культуры, могилы, церкви и инфраструктура.