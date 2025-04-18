Пятница, 18 Апреля 2025 18:19

АрмИнфо. Заместитель министра окружающей среды Армении Арам Меймарян и представитель армянского офиса Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ВПП ООН) Нанна Скау подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на продвижение экологических инициатив в общинах республики.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минокружающей среды, данный меморандум будет способствовать сохранению биоразнообразия и формированию устойчивых экосистем в сообществах за счет совместных усилий сторон. Подписанным меморандумом стороны подтверждают готовность разработать конкретные планы действий в будущем, основываясь на имеющихся ресурсах и отдельных соглашениях, которые будут разрабатываться совместно.

Как пояснили в Министерстве, меморандум создает оперативную основу для сотрудничества и реализации экологических инициатив, решая несколько ключевых вопросов. В частности, он направлен на сохранение биоразнообразия через поощрение экосистем и устойчивых методов землепользования, а также способствует управлению водопользованием, обеспечивая равный доступ к ресурсам и реализацию устойчивых стратегий водоснабжения. Кроме того, меморандум включает внедрение пилотных агролесоводческих систем, что должно повысить производительность сельского хозяйства и улучшить здоровье экосистем.

Помимо этого, документ предполагает разработку и реализацию программ адаптации и смягчения последствий изменения климата для общин, внедрение международного опыта в области базовых решений, обучение сотрудников Министерства окружающей среды и реализацию демонстрационных проектов.

Меймарян, подчеркивая важность меморандума, рассмотрел его не только как документ о сотрудничестве, но и как символ общей ответственности и экологического партнерства, ориентированного на будущее. "Укрепление устойчивости в общинах должно стать основой нашей экологической политики, и мы рады, что у нас есть надежный и опытный партнер на этом пути", - отметил замминистра.

В ведомстве сообщили, что меморандум будет действовать до 31 декабря 2026 года и предусматривает периодические консультации для мониторинга хода реализации программ, анализа результатов и корректировки стратегии.