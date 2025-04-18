Пятница, 18 Апреля 2025 17:42

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провел телефонный разговор со спецпредставителем Армении по нормализации отношений с Турцией, заместителем председателя Национального Собрания Армении Рубеном Рубиняном.

Как сообщает МИД России, с российской стороны подтверждена готовность и далее содействовать поиску точек соприкосновения между Ереваном и Анкарой, поскольку улучшение армяно-турецких отношений является важным фактором стабильности и устойчивого развития Южного Кавказа.

Рубинян проинформировал о последнем развитии событий в сфере нормализации между Арменией и Турцией.

"Обсужден ряд вопросов российско-армянских отношений, а также взаимодействия в южнокавказском регионе, в том числе в рамках Платформы регионального сотрудничества "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран, Турция)", - подчеркунли в МИД России, добавив, что обмен мнениями прошел в конструктивной атмосфере.

Отметим, что 30 июля 2024 года специальные представители Турции и Армении по процессу нормализации - Сердар Кылыч и Рубен Рубинян провели 5-й раунд переговоров на турецко-армянской границе, после двухлетнего перерыва. Встреча утром прошла на армянской стороне, днем

- на турецкой. Добавим, что 4-ый раунд переговоров прошел 1 июля 2022 года в Вене. Тогда стороны договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно- турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию, и решили начать необходимые процессы в этом направлении.

Договорились также о начале в кратчайшие сроки осуществления прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией и приняли решение начать необходимые процессы в этом направлении. Наконец, стороны еще раз подчеркнули свою договоренность о продолжении процесса нормализации без предварительных условий. О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года тогдашний министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.