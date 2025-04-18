Пятница, 18 Апреля 2025 12:39

АрмИнфо. В этом году памятные мероприятия по случаю 110-й годовщины Геноцида армян вновь пройдут в условиях, когда существование армянского государства под угрозой. Об этом говорится в публикации члена Бюро АРФ "Дашнакцутюн", сопредседателя Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) Мурада Папазяна на Facebook.

По его словам, спустя год после того, как в результате тщательно проведенной операции по этнической чистке Арцах был полностью очищен от населения, азербайджанская диктатура продолжает висеть дамокловым мечом над существованием армянского государства.

"Эти действия, спланированные и реализованные совместно с Турцией Эрдогана, являются частью возрождения пантюркистских проектов - тех самых, которые в 1915 году сделали "необходимым" убийство полутора миллионов армянских мужчин, женщин и детей.

Спустя сто десять лет, азербайджанская диктатура и турецкая автократия, далекие от того, чтобы признать и осудить это непреходящее преступление, продолжают его наследие, поощряя государственное отрицание и проводя опасную политику враждебности по отношению к демократической Армении.

Такая ситуация, которая является скорее варварской, чем цивилизованной, представляет собой не только надругательство над памятью жертв геноцида, угрозу праву Армении на существование, но и вызов нашей системе гуманистических и демократических ценностей", - отметил Папазян.

Он добавил, что в память о жертвах первого геноцида XX века, в защиту все еще находящихся под угрозой прав армянского народа, за право беженцев из Арцаха на возвращение, за освобождение заложников, за справедливость и человеческое достоинство CCAF призывает всех потомков выживших, друзей Армении и демократов принять массовое участие в национальном дне памяти, который состоится во Франции 24 апреля 2025 года.