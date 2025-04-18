Пятница, 18 Апреля 2025 12:04

АрмИнфо. Посол США в Армении Кристина Квин приняла участие в праздновании езидского Нового года. Об этом сообщает пресс- служба посольства США в Армении в Facebook.

"Посол Квин приняла участие в праздновании Шаршама Сарсале,или езидского Нового года, вместе с езидской общиной Армении. Музыка, традиционные танцы и посещение храма Таузе Малак и Семи Ангелов, который является крупнейшим езидским храмом в мире. Это свидетельствует о богатой езидской культуре и религиозной толерантности в Армении", - говорится в публикации.