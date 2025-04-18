Пятница, 18 Апреля 2025 11:38

АрмИнфо. Генеральная ассамблея ООН 16 апреля приняла резолюцию "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и другими организациями: сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы", где говорится "о российской агрессии в отношении Украины и Грузии".

В преамбуле принятого документа говорится, перед Европой стоят беспрецедентные вызовы "после агрессии России против Украины, а до этого против Грузии, упоминается работа по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины".

Армения оказалась в числе 105 государств, поддержавших данную антироссийскую резолюцию, против проголосовали 9 стран, еще 33 воздержались. Примечательно, что Азербайджан и Израиль не участвовали в голосовании.

Против проголосовали: Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Нигер, Россия, Судан и США.