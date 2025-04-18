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АрмИнфо. Генеральная ассамблея ООН 16 апреля приняла резолюцию "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и другими организациями: сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы", где говорится "о российской агрессии в отношении Украины и Грузии".
В преамбуле принятого документа говорится, перед Европой стоят беспрецедентные вызовы "после агрессии России против Украины, а до этого против Грузии, упоминается работа по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины".
Армения оказалась в числе 105 государств, поддержавших данную антироссийскую резолюцию, против проголосовали 9 стран, еще 33 воздержались. Примечательно, что Азербайджан и Израиль не участвовали в голосовании.
Против проголосовали: Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Нигер, Россия, Судан и США.
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|Кабмин Армении утвердил результаты выборов ректора
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|Пашинян считает, что никогда ранее Армения не имела такого шанса обеспечить долговечность своей государственности
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|Политолог: Около 180 блогеров в Армении ежегодно получали $20 млн от USAID
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|Цифровая идентификация, цифровая аутентификация и безопасные транзакции: состоялось официальное открытие офиса imID
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|Григорян и Леувен на встрече в Брюсселе обсудили перспективы сотрудничества Армения-НАТО
|ЮНЕСКО учредила премию за значительный вклад в образование женщин и девочек
|Депутаты Европарламента поддержали Совета по защите прав арцахцев
|В Тбилиси представили детали встречи заместителей глав внешнеполитических ведомств Грузии, Армении и Азербайджана
|Определена дата проведения 22-ого кинофестиваля "Золотой абрикос"
|АРАРАТБАНК и FMO новым кредитом на $25 млн углубляют партнерство в сфере финансирования бизнеса
|Ардшинбанк признан лучшим банком Армении сразу в четырех номинациях по версии Global Banking & Finance Review
|Замгубернатора Арагацотна покинул свою должность
|Французский депутат провел встречу с президентом Арцаха
|Экс-глава МИД Армении: Пустая риторика действующей власти и демонстрация храбрости - признаки страха и осознания грядущего часа расплаты
|Противопоставление властями <Арцаха и армян> - поведение преднамеренное, направленное на подрыв национального единства - Давид Ананян
|Ваагн Тевосян освобожден от должности члена Совета Общественного вещателя
|Исламисты разрушили армянскую церковь в Судане
|Комитет по сохранению Арцаха Пашиняну: Отвергая Карабахское движение, вы отвергаете нашу единую общеармянскую борьбу
|Выручка с концерта "Симфонический рок во имя здоровья детей" будет направлена на лечение детей с серьезными заболеваниями
|Турция может сыграть конструктивную роль в сближении Армении и Азербайджана, считает Мирзоян
|Дело экс-мэра Еревана Гагика Бегларяна направлено в суд
|Ушли из жизни заслуженный архитектор Армении Артак Гулян и директор дендропарка Виталий Леонович
|Результаты аттестации военнослужащих ВС Армении не могут не вызывать тревогу - депутат
|Басист рок-группы System of a Down пожелал смерти Николу Пашиняну за попытки предать забвению факт Геноцида армян
|Делегация Туркменистана приняла участие в третьей министерской встрече Стратегического диалога ЦА–ССАГЗ
|КС РА признал соответствующими требованиям Конституции положения закона "О конфискации имущества незаконного происхождения"
|Заместители глав внешнеполитических ведомств Армении, Азербайджана и Грузии проведут переговоры в Тбилиси
|Гагик Суренян: с 17 апреля дни станут теплее
|Конверс Банк приступил к первичному размещению очередных долларовых облигаций в объеме $10 млн
|Совет попечителей Лос-Анджелеса одобрил предложение о признании 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армян
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