Четверг, 17 Апреля 2025 16:15

АрмИнфо. В грузинском МИД представили детали встречи заместителей министерством иностранных дел Грузии, Армении и Азербайджана.

Согласно информации МИД Грузии, инициаторами встречи выступили министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Как сообщает ведомство, встреча была открыта министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили, после чего продолжилась в закрытом формате на уровне заместителей министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Армении.

"Встречу проводят заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов и заместитель министра иностранных дел Армении Ваган Костанян. Основной целью встречи является обмен взглядами и мнениями трёх стран относительно возможных направлений, которые могут заложить основу для процесса трёхстороннего сотрудничества.

Данная встреча направлена на обмен общими интересами, что впоследствии будет способствовать развитию взаимовыгодного практического трёхстороннего сотрудничества между странами, что, в свою очередь, будет способствовать благополучию, стабильности и устойчивому развитию региона. Сегодняшняя трёхсторонняя встреча не противоречит и не заменяет ни один из уже существующих форматов сотрудничества, а представляет собой дополнительное усилие трёх соседних стран по формированию конструктивного и взаимовыгодного взаимодействия", - заявили в МИД Грузии, передает Первый канал Грузии.