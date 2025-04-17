Четверг, 17 Апреля 2025 11:41

АрмИнфо. Ушли из жизни заслуженный архитектор Армении Артак Гулян и директор Степанаванского дендропарка "Сочут" ГНКО "Заповедно-парковый комплекс" Министерства окружающей среды Армении Виталий Леонович.

Как говорится в сообщении Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, Артак Гулян оставил значительный след в архитектурной сфере страны, проявив себя как талантливый архитектор-реставратор и ученый, а также как проектировщик новых зданий. "Его профессиональная деятельность охватывает не только создание архитектурных объектов, но и написание ряда научных статей. По проектам Гуляна как в Армении, так и в разных странах мира были построены новые церкви. Приносим свои соболезнования родным и близким Гуляна", - говорится в сообщении МОНКС.

О смерти Виталия Леоновича сообщили в Министерстве окружающей среды Армении. "Коллектив Министерства охраны окружающей среды выражает соболезнования семье, близким, коллегам и всем тем, кто знал его и ценил его самоотверженность.

Его имя навсегда останется в истории армянского экологического движения как образцового человека, посвятившего всю свою жизнь природе, действуя тихими, но твердыми шагами", - отмечается в сообщении ведомства.