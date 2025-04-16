Среда, 16 Апреля 2025 16:55

АрмИнфо. ЕС приветствует заявления Армении и Азербайджана относительно завершения переговоров по проекту Договора о мире и установлении межгосударственных отношений. Об этом заявила пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анита Хиппер, касаясь обсуждения Советом министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Эти заявления являются значительным шагом на пути к установлению прочного мира и безопасности в регионе. Крайне важно сохранить нынешнюю позитивную динамику и обеспечить успешное завершение процесса с тем же духом прогресса и готовностью к компромиссу с обеих сторон", - отметил Хиппер, добавив, что ЕС призывает стороны двигаться вперед и подписать мирное соглашение, передает Арменпресс.

13 марта стало известно, что Ереван и Баку завершили согласование проекта мирного договора. При этом, премьер Армении, отметил, что пока не определено время и место подписания договора. По его словам, в Ереване ждут отмашки из Баку. Касаясь содержания двух оставшихся пунктов, которые были согласованы, Пашинян сообщил, что это договоренность неразмещения сил третьих стран и отказ от международных исков.