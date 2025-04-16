Среда, 16 Апреля 2025 16:09

АрмИнфо. Словения поддержала окончательное предложение по предоставлению помощи Армении по линии Европейского фонда мира. Об этом заявила заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном по итогам переговоров в Ереване.

По ее словам, Словения поддержала данное решение, чтобы поддержать реформы в Вооруженных силах Армении. "Да, подход должен быть консенсусным. Но, мы в Словении четко выразили свою позицию и оказали сильную поддержку", - сказала Файон в ответ на вопрос армянского журналиста, соответствует ли действительности информация о том, что Венгрия заблокировала инициативу по предоставлению Армении 10 млн евро по линии Европейского фонда мира.

В свою очередь Мирзоян отметил, что 10 млн подразумевала прошлогодняя программа помощи, а в этом году сумма кратно больше. При этом он добавил, что обсуждения по вопросу предоставления Армении помощи по линии Европейского фонда мира продолжаются, выразив надежду, что итог будет положительный.

Напомним, что Совет ЕС 22 июля 2024 года принял первую в истории меру помощи в поддержку Вооружённых сил Армении на сумму 10 миллионов евро по линии Европейского фонда мира (EPF).

Целью этой меры помощи является повышение материально-технического потенциала ВС Армении, а также содействие улучшению защиты гражданского населения в кризисных и чрезвычайных ситуациях. Она также направлена на повышение устойчивости Армении и стимулирования оперативной совместимости ее Вооруженных Сил в случае возможного будущего участия страны в международных военных миссиях и операциях, в том числе развернутых ЕС. Конкретно, принятая мера помощи позволит обеспечить полноценное развертывание палаточного городка для батальонного подразделения. В Еврокомиссии отметили, что принятая сегодня поддержка будет оказана в рамках партнерства ЕС с Арменией, которое основано на общих ценностях и направлено на содействие миру, стабильности и процветанию в Армении и на Южном Кавказе.

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования действий в рамках общей внешней политики и политики безопасности, направленных на предотвращение конфликтов, сохранение мира и укрепление международной безопасности и стабильности. В частности, Европейский фонд мира позволяет ЕС финансировать действия, направленные на укрепление потенциала третьих государств, а также региональных и международных организаций, связанных с военными и оборонными вопросами.