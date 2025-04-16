Среда, 16 Апреля 2025 16:04

АрмИнфо. Делегация, возглавляемая министром иностранных дел Словении, вице-премьером Таней Файон, посетила мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд", где отдала дань уважения памяти святых мучеников.

Как сообщили в пресс-службе Музея-института Геноцида армян, Таня Файон возложила венок к мемориалу, затем члены делегации возложили цветы к Вечному огню и минутой молчания почтили память невинных жертв Геноцида армян.

Директор Музея-института Геноцида Эдита Гзоян представила гостям историю трех хачкаров, установленных на территории Цицернакаберда в память об армянах, ставших жертвами резни, организованной азербайджанским правительством в городах Сумгаит, Кировабад и Баку в конце прошлого века.

Делегация также совершила экскурсию по музею Геноцида армян, ознакомившись с постоянными и временными экспозициями, в завершении которой глава МИД Словении оставила запись в книге памяти Почетных гостей.