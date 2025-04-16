Среда, 16 Апреля 2025 13:39

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян убежден, что в новой Конституции страны не должно быть ссылки на Декларацию о независимости.

Отметим, что в преамбуле действующей конституции Армении говорится, что в ее основе лежит Декларация о независимости, которая была принята 23 августа 1990 года, в том числе <основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха>. Там же указывается, что <Республика Армения выступает за международное признание геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении>.

<Я могу сказать, что, на мой взгляд, в тексте новой конституции не должно быть ссылки на Декларацию о независимости. Но решать должен народ Республики Армения. Конечно, доводы <за> и <против> должны представлять политические силы и их лидеры. Это моя политическая позиция>, - заявил Пашинян 16 апреля журналистам.

Напомним, что ранее премьер Никол Пашинян обратился к гражданам Армении, отметив, что нужно изменить Конституцию Армении, так как все предыдущие референдумы по ее принятию <имеют проблемы с легитимностью>. Свою идею премьер обозначил как <переход от остаточного функционирования безгосударственной нации к государственному функционированию народа>. В январе 2024 года Пашинян заявил, что стране нужна новая конституция, <которая обеспечит жизнеспособность страны в новых геополитических условиях>.

Оппоненты обвинили Пашиняна в исполнении требований Баку, а именно в намерении исключить из Конституции ссылку на Декларацию о независимости, где содержится пункт о Нагорном Карабахе. Азербайджан неоднократно требовал пересмотра этого положения.

В конце марта с.г. Пашинян заявил, что власти Армении планируют провести референдум по принятию новой конституции в 2027 году, а может и в 2026-м. П<Мы предложим нашему народу новую Конституцию, и мы планируем провести референдум по принятию новой Конституции в 2027 году, хотя я также должен сказать, что есть, в том числе и в политической команде, голоса и мнения относительно того, почему мы откладываем это действие, возможно, это следует сделать параллельно и вместе с очередными парламентскими выборами в 2026 году, что сделает повестку дня более конкретно политической. И я хочу подчеркнуть, что это вопрос исключительно нашей внутренней повестки дня, хотя, с другой стороны, я также должен признать, что это не может не иметь регионального и международного влияния>, - сказал Пашинян.