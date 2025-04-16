Среда, 16 Апреля 2025 13:20

АрмИнфо. В Ереване 18-19 апреля пройдут Дни культуры Республики Казахстан в Республике Армения.

Как сообщили АрмИнфо в Посольстве Республики Казахстан в Республике Армения церемония открытия Дней культуры состоится 18 апреля в 16:00 в кинотеатре <Москва>. В течение 10-19 апреля в кинотеатре будут проходить просмотры лучших казахских художественных и мультипликационных фильмов. В Дни казахского кино армянскому зрителю покажут историческую драму <Казахское ханство. Золотой трон>; киноленты <Стоп, ночь>, <Время патриотов>, <Беркут>. Юным зрителям интересно будет посмотреть мультипликационный фильм <Почему у ласточки хвост рожками?>. Сеансы просмотров будут проходить два дня в 16:00 и 19:00 ч.

В рамках Дней 19 апреля утром в 10.00 состоится важное для обоих стран событие. В Ереване, на территории микрорайона Аван, по адресу ул Алматы 5/5 пройдет церемония официального открытия парка имени великого мыслителя, народного просветителя и основоположника казахской письменной литературы, гуманиста Абая Кунанбайулы. Мероприятие состоится с участием руководства Министерства культуры и информации РК, Министерства образования, науки, культура и спорта Армении и Мэрии г.Еревана. Вниманию гостей будут представлены концертная программа, элементы национальной культуры и традиционные блюда Казахстана.

Отдельным громким аккордом Дней станет Гала-концерт, который пройдет 19 апреля в 19:00 ч. в концертном зале имени Арама Хачатуряна. Мероприятие состоится с участием заслуженных деятелей культуры, мастеров искусств и популярных артистов Республики Казахстан и Республики Армения. Вниманию зрителей будут представлены лучшие музыкальные и танцевальные произведения современного искусства Казахстана.

<Уверены, что данные мероприятия позволят ближе познакомиться с Казахстаном и послужат дальнейшему развитию и укреплению культурного сотрудничества между нашими странами. Добро пожаловать!>, - говорится в сообщении посольства.

На все мероприятия Дней будет открытый доступ для желающих прикоснуться к богатому культурному наследию дружественного народа.