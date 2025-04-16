Среда, 16 Апреля 2025 12:46

АрмИнфо. Министерство внутренних дел РА намерено провести новый тендер по выбору поставщика камер видеонаблюдения. Об этом 16 апреля в Национальном Собрании РА заявила глава ведомства Арпине Саркисян.

По ее словам, участникам конкурса будут предложены новые технические требования, обусловленные, в первую очередь, новыми вызовами, связанными с киберпреступностью. По этой причине будет пересмотрен и пакет программного обеспечения. Для проведения тендера, отметила министр, привлекается международный консультант, с участием которого МВД намерено решить имеющуюся проблему.

Саркисян сообщила о еще одной законодательной инициативе, согласно которой при проверке водительских удостоверений сотруднику Патрульной службы будет достаточно иметь в своем планшете все данные о транспортном средстве и его водителе. Тем самым, требование о наличии пластикового водительского удостоверения может и не понадобится.