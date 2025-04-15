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 Вторник, 15 Апреля 2025 20:16
Алине Григорян

Правительство Армении планирует продлить на 2 месяца госпрограмму помощи арцахцам

Правительство Армении планирует продлить на 2 месяца госпрограмму помощи арцахцам

АрмИнфо. Правительство Армении намерено продлить до 1 июля 2025 года государственную соцпрограмму арцахцам, но собирается сократить ее ежемесячный размер с прежних "40+10" тыс. драмов до 40 тыс. драмов с последующим сокращением количества бенефициаров.

Как пояснил в беседе с журналистами член Совета по защите прав арцахцев Нжде Искандарян, на очередной встрече с представителями Совета вице-премьер Тигран Хачатрян сообщил, что из списка бенефициаров этой программы будут исключены лица в возрасте от 18 до 63 лет.

Искандарян отметил, что на встрече также поднимался вопрос о причинах исключения из списка бенефициаров студентов, на что представитель правительства заявил: "потому, что они могут совмещать учебу с работой".

Тем не менее, как сообщил член Совета, правительство Армении в дальнейшем не собирается отменять свое решение касательно сокращения помощи и пересмотра списка бенефициаров, но готово сформировать профессиональные группы для обсуждения вопросов, касающихся социальных и жилищных программ.

Искандарян проинформировал, что Совет представил правительству целый пакет вопросов, многие из которых не нашли консенсуса. В частности, по его словам, пока что не были обсуждены остальные 11 пунктов требований. "Сейчас нам необходимо два-три дня для организации встреч с гражданами Арцаха, чтобы понять их позицию по поводу этой программы. После этого Совет выступит с новым заявлением", - подчеркнул Искандарян.

Он отметил, что Совет не прекратит свои акции протеста. "Мы четко заявили на встрече с вице-премьером о своей позиции: это не просто социальные требования. Мы будем говорить о коллективном возвращении, о вопросе пленных, и наша борьба будет продолжаться. Формат может измениться, но борьба не прекратится", - резюмировал Искандарян.

Напомним, что в октябре 2023 года в Армении стартовала программа, в рамках которой на покрытие жилищных расходов каждой семьи, изгнанной Азербайджанома из Нагорного Карабаха, выделялось по 40 тысяч драмов (около $100) в месяц на человека, а еще по 10 тысяч драмов на оплату коммунальных услуг. Программа должна была охватить всех вынуждено перемещенных граждан, вне зависимости от возраста, за исключением находящихся в спеццентрах, и тех, кто не находятся на территории Армении.

Изначально программа утверждалась в качестве временной меры, на 6-месячный период, поскольку планировалась реализация программы по обеспечению жильем. Затем было решено продолжить программу до конца 2024 года, с учетом того, что потребуется время для полной реализации второй программы и включения в нее бенефициаров. В ноябре же 2024 года власти заявили, что условия программы (40+10) будут пересмотрены: речь тогда шла о сокращении суммы и списка бенефициаров, с исключением из него арцахцев трудоспособного возраста. 

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