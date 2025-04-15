Вторник, 15 Апреля 2025 16:49

АрмИнфо. Фракция партии "Гражданский договор" в Совете старейшин Гюмри выступит с заявлением, в котором представит свою позицию по своему участию в работе Совета. Об этом 15 апреля журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

По его словам, сейчас нет никакого смысла делать какие-либо комментарии относительно дальнейших шагов фракции, которые выходят за компетенцию центральных властей страны. Симонян считает вполне нормальным явлением ситуацию, при которой две фракции, набравшие наибольшее количество голосов, изберут мэра второго по величине и по значению города Армении. Все остальные варианты выходят за рамки логики, что может сыграть отрицательную роль в продолжении программ реформ в городе. "Я не думаю, что коалиция на день или на ночь сможет обеспечить естественную работу муниципалитета. Я свою позицию относительно Вардана Гукасяна (представитель КПА - ред.) уже озвучил и не намерен ее менять", - сказал спикер, напомнив свое прежнее заявление о том, что кандидат в мэры Вардан Гукасян должен сидеть в тюрьме. Председатель НС подчеркнул, что имеются возбужденные уголовные дела, которые рано или поздно будут доведены до конца.

Отметим, что завтра, 16 апреля должно состояться первое заседание новоизбранного Совета старейшин Гюмри. 30 марта текущего года прошли внеочередные выборы в Совет старейшин Гюмри Ширакской области и Паракар Армавирской области. В Гюмри победу одержала правящая партия "Гражданский договор", набравшая 35,47% голосов, однако этого процента недостаточно для того, чтобы город получил мэра, поскольку объединенная оппозиция решила выставить единого кандидата в лице представителя Коммунистической партии Вардана Гукасяна, получившего 18,41%. Блок "Наш город" набрал 16,04%, который также решил поддержать представителя КПА. В Паракаре победу одержал кандидат Володя Григорян от блока "Единство" заручившись поддержкой более 56% избирателей.