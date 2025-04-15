Вторник, 15 Апреля 2025 15:05

АрмИнфо. Правительство Армении фактически лишило 120 тысячное изгнанное население Арцаха армянского гражданства. Об этом в интервью армянским СМИ заявил омбудсмен Арцаха, правозащитник Гегам Степанян, ссылаясь на решение правительства, согласно которому арцахцы либо "по новой" принимают гражданство, либо получают статус временной защиты.

При этом, как заметил Степанян, арцахцы въехали в Армению с армянскими паспортами с кодом 070 и неоднократно с этим же паспортом обращались в иностранные консульства для получения визы, не сталкиваясь до сих пор с проблемами. Касаясь других причин отказа арцахцами выполнения этого требования властей Армении, Степанян пояснил, что, учитывая отсутствие реальных перспектив возвращения на родину, паспорт с кодом 070 является единственным документом, связывающим население Арцаха с Родиной. Правозащитник при этом обратил внимание, что с этим также связано и малое количество обращений для получения сертификатов на приобретение жилья по правительственной программе.

Как продолжил Степанян, многие арцахцы сегодня также сталкиваются с трудностями в поиске жилья в Ереване из-за высокой рыночной стоимости. Однако он обратил внимание, что арцахцы не в состоянии перебраться в другие регионы, так как основной рынок труда сосредоточен именно в столице. "Часть арцахцев возможно сможет приобрести жилье в сельской местности, однако около 60% уже нашли работу и интегрировались в Ереване или в ближайших к нему областях",

- заметил Степанян.

Кроме того, по его словам, большинство арцахцев сталкиваются с проблемами в банковской сфере. Правозащитник пояснил, что во время блокады Арцаха Азербайджаном арцахцы не были в состоянии оплачивать кредиты, в связи с чем оказались в <черных списках>. В этой связи, он обратил внимание, что из 900 человек, получивших жилищные сертификаты, только 100 арцахцев смогли ими воспользоваться. "Причина кроется именно в том, что люди находятся в банковских "черных списках" и не могут воспользоваться этими сертификатами", - пояснил омбудсмен Арцаха.

В этом разрезе Степанян отметил, что всего бенефициарами жилищной программы на данном этапе выступают 4000 человек, которые для получения сертификата должны будут принять гражданство Армении. Но правительство сокращает финансовую помощь для более чем 50 тысяч человек, которые могут остаться без арендного жилья.

По словам Степаняна, очевидно, что арцахцы заинтересованы в скором решении своих проблем и в приобретении жилья, однако для этого необходимо пересмотреть правительственную программу. <Мы ни раз предлагали не лишать всех 52 000 арцахцев помощи. Исключение могут составить лишь те из беженцев, кто уже успешно интегрировался и получает высокие доходы. А остальным необходимо продлить финансовую помощь до решения жилищного вопроса", - отметил омбудсмен Арцаха.