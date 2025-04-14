Понедельник, 14 Апреля 2025 14:45

АрмИнфо. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Азербайджан подписать мирный договор с Арменией и освободить всех удерживаемых армян. Это заявление сделал Барро по прибытию на встречу с министрами иностранных дел стран-членов ЕС в Люксембурге.

"Что касается Азербайджана, я крайне обеспокоен ростом напряжённости на границе. Я надеюсь, что европейская миссия, развернутая на месте, сможет быть усилена, чтобы эффективно наблюдать за ситуацией и сдерживать эту напряжённость. Мирный договор должен быть наконец подписан, а произвольно задержанные лица и пленные - освобождены", - сказал глава МИД Франции, слова которого привел французский посол в Армении Оливье Декотиньи на своей странице в Х (Твиттер).

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По оценкам экспертов их несколько сотен. Сегодня власти Азербайджана подтверждают наличие у себя 23 армян. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, в том числе 8 бывших и действующих представителей военно- политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикер парламент Давид Ишханян, экс-командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян.