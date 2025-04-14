Понедельник, 14 Апреля 2025 13:23

АрмИнфо. Возглавляющий список блока "Наш город" Мартун Григорян и член партии "Моя могучая община" Сусанна Мкртчян отказались от своих мандатов в Совете старейшин Гюмри. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии 31-го избирательного округа Артур Казарян.

Отметим, что сегодня - день регистрации членов новоизбранного Совета старейшин Гюмри и получения ими мандатов.

Он напомнил, что по результатам выборов мандаты распределились следующим образом: партия "Гражданский договор" получит 14 меств Совете старейшин Гюмри, Коммунистическая партия Армении - 8, блок "Наш город" - 6, партия "Моя могучая община" - 3, блок "Мать Армения" - 2 мандата.

Первая сессия новоизбранного Совета старейшин Гюмри состоится 16 апреля. Ожидается, что в этот день Совет старейшин выберет мэра. Три оппозиционные силы в Совете старейшин - блок "Наш город", блок партий "Моя могучая община" и блок "Мать Армения" - заявили о своей поддержке оппозиционной силы, набравшей наибольшее количество голосов, - кандидата от Коммунистической партии Армении Вардана Гукасяна.