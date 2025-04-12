Суббота, 12 Апреля 2025 13:38

АрмИнфо. Католикос Великого дома Киликийского Его Святейшество Арам I в своем письме к главе Департамента Восточных Католических Церквей Ватикана, кардиналу Клаудио Гуджеротти выразил глубокую боль и протест по поводу конференции под названием "Христианство в Азербайджане: история и современность", прошедшей в Папском Григорианском университете.

Как сообщает пресс-канцелярия Киликийского дома, Его Святейшество отметил, что односторонняя организация данной конференции, её тематика и выбор докладчиков, особенно касающихся Армянской Апостольской Церкви, при полном отсутствии армянских представителей, является вопиющей несправедливостью и нарушением исторической правды.

Арам I напомнил кардиналу Гуджеротти, что с первых веков христианства существовали тесные связи между Армянской и Албанской Церквями, и что ААЦ была активно и организованно представлена в Арцахе вплоть до наших дней. В том же письме Католикос также напомнил о насильственном изгнании армян Арцаха властями Азербайджана в рамках их геноцидальной политики.