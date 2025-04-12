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 Суббота, 12 Апреля 2025 12:51
Марианна Мкртчян

Глава МИД Армении провел переговоры с коллегами из Анголы и Румынии

Глава МИД Армении провел переговоры с коллегами из Анголы и Румынии

АрмИнфо.  На полях Анталийского дипломатического форума глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел отдельные встречи с министра иностранных дел Анголы и Румынии, Тете Антонио и Эмилем Хурезяну соответственно.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, на встрече с Антонио Мирзоян подчеркнул, что Армения заинтересована в развитии отношений со странами африканского континента и выразил надежду, что назначение первого постоянного наблюдателя (представителя) Армении в Африканском союзе станет новым стимулом в этом направлении. В этом контексте глава МИД Армении также отметил важность активной роли председательства Анголы в Африканском союзе.

Собеседники обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, подчеркнув важность активизации взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами Армении и Анголы и проведения политических консультаций с этой целью.

Мирзоян и Антонио обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в областях высоких технологий, цифровой экономики, образования, а также расширения торговых связей.

 

С румынским коллегой Мирзоян коснулся работы по расширению сотрудничества между Арменией и Румынией, в том числе и активной динамикой политического диалога и взаимных визитов на высоком уровне.

Мирзоян и Хурезяну с удовлетворением отметили достижения в углублении партнерства Армения-ЕС и обменялись мнениями о шагах и перспективах, предпринимаемых для формирования новой, более амбициозной повестки дня Армения-Евросоюз.

Глава МИД Армении подчеркнул важность инклюзивности региональных программ, поскольку они могут способствовать не только экономическому развитию на Южном Кавказе, но и расширению взаимосвязанности региона и более широкого соседства и, следовательно, укреплению стабильности. В этом контексте также были рассмотрены вопросы разблокировки региональных коммуникаций, программа правительства Армении "Перекресток мира", а также ее значение как части более широкой логистической сети.

Главы МИД Армении и Румынии затронули вопросы сотрудничества в многосторонних форматах. 

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