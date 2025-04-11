Пятница, 11 Апреля 2025 17:00

АрмИнфо. Подвижек в вопросе открытия армяно- турецкой границы нет. Об этом заявил спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч.

"Нет, по этому поводу подвижек нет", - сказал дипломат журналистам, передает РИА Новости.

Касаясь даты следующих переговоров с армянской стороной, Кылыч заявил, что Анкара хочет развить процесс и находится в контакте Арменией, однако на данный момент конкретной даты переговоров не намечено.

Меж тем, как сообщает АПА, Кылыч также отметил, что Армения и Турция обсуждают вопрос восстановления Анийского моста.

Он сообщил, что в рамках Анталийского дипломатического форума ожидается встреча министров иностранных дел Турции и Армении: "У нас недавно были контакты с Рубеном Рубиняном (специальным представителем Армении по нормализации отношений с Турцией - ред.), но точная дата следующей встречи пока не согласована".

Кылыч также прокомментировал вопрос о том, выдвигала ли Турция требование к Армении внести изменения в Конституцию: "Никол Пашинян также сделал заявление по поводу изменения Конституции. В этом контексте Армения внесет необходимые изменения в свою Конституцию".

Сегодня же в Анталье на полях дипломатического форума состоялась встреча спецпредставителей двух стран. По оценке армянского представителя, вице-спикера парламента Рубена Рубиняна, встреча была положительной.

Отметим, что 30 июля 2024 года специальные представители Турции и Армении по процессу нормализации - Сердар Кылыч и Рубен Рубинян провели 5-й раунд переговоров на турецко-армянской границе, после двухлетнего перерыва. Встреча утром прошла на армянской стороне, днем - на турецкой.

Добавим, что 4-ый раунд переговоров прошел 1 июля 2022 года в Вене. Тогда стороны договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно- турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию, и решили начать необходимые процессы в этом направлении.

Договорились также о начале в кратчайшие сроки осуществления прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией и приняли решение начать необходимые процессы в этом направлении. Наконец, стороны еще раз подчеркнули свою договоренность о продолжении процесса нормализации без предварительных условий.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года тогдашний министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.