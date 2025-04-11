Пятница, 11 Апреля 2025 11:33

АрмИнфо. Следующее заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ состоится в Душанбе 9 октября 2025 года. Как сообщает пресс-служба Содружества, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

Отмечается, что по итогам сегодняшнего заседания также одобрен проект Программы сотрудничества государств - участников СНГ в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы.

Кроме того, принято Положение о Совете постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества; одобрен проект решения глав правительств о Форуме волонтеров СНГ; подведены итоги выполнения Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ и Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств - участников СНГ в 2024 году.

Также одобрен проект Основных направлений и мероприятий развития Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны государств - участников СНГ до 2030 года.

"Двум российским учреждениям присвоен статус базовых организаций СНГ; одобрен проект решения глав правительств об учреждении нагрудного знака СНГ "За развитие туризма в Содружестве Независимых Государств"; одобрены проекты четырех международных договоров в рамках Содружества", - добавили в пресс-службе СНГ.

Также отмечается, что некоторые из принятых документов будут переданы на утверждение Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ.

Отметим, что Армению на мероприятии представлял замглавы МИД страны Мнацакан Сафарян.