Четверг, 10 Апреля 2025 15:49

АрмИнфо. Вопрос изменения преамбулы Конституции не обсуждался. Об этом в ходе брифинга 10 апреля журналистам сказал замминистра юстиции Армении Тигран Дадунц.

При этом он сообщил, что работают сейчас усиленно над текстом Конституции, а не концепцией, поскольку в отношении последней за последние 2-3 года проделали колоссальную работу. В результате чего был составлен концептуальный документ. А текст новой Конституции, как отметил Дадунц, согласно распоряжению премьер- министра, должен быть завершен до выборов 2026г. Документ планируется представить Совету по конституционным реформам с целью обсуждений и внесения замечаний при необходимости со стороны последнего.

Относительно требований и опасений азербайджанской стороны по поводу Декларации о независимости, замминистра отметил, что солидарен с последним решением Конституционного суда Армении. В частности, он заметил, что положения Декларации о независимости никоим образом не противоречат трактовки Конституции.

Комментируя по просьбе журналистов заявление министра юстиции РА Србуи Галян о том, что Конституция не должна представлять угрозы мирному процессу, замглавы ведомства отметил, что скорее всего министр имела в виду то, что в документе не должны содержаться положения, способные вызвать серьезные политико-правовые потрясения.

Вместе с тем, Дадунц подчеркнул, что со стороны общественности легитимность новой Конституции не должна подвергаться сомнению. <Поскольку Конституция является основой любого государства>, - отметил замминистра.

Напомним, что на митинге 1 марта 2021 года премьер-министр Никол Пашинян заявил о ряде недостатков в действующей Конституции, которые проявились особенно при кризисном управлении. Он также заявил, что необходимо обсудить изменения в Конституции, в том числе возможность перехода к полупрезидентской системе правления. 27 января 2022 года был создан Совет конституционных реформ. В том же году, в ноябре Совет высказался за сохранение парламентской формы управления в Армении. 19 января 2024 года в Министерстве юстиции РА Пашинян заявил, что Армении нужна новая Конституция, которая сделает РА более жизнеспособной в новых геополитических условиях. А 1 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев, что что мирный договор между Баку и Ереваном может быть подписан только после внесения изменений в Конституцию Армении. Визави премьера РА заявили, что инициатива исходит из Баку, в основном с целью исключить из Конституции ссылки на Декларацию о независимости, в которой содержится упоминание на постановление о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха. Проблемным также считается 11-ый пункт Декларации о независимости, в котором говорится, что Республика Армения поддерживает международное признание Геноцида армян 1915 года в Османской Турции. В конце августа глава Минюста РА заявил, что Конституционный референдум в Армении в рамках новой договоренности планируется провести в 2027 году.