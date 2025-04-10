Четверг, 10 Апреля 2025 14:28

АрмИнфо. Антикоррупционный суд принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры о конфискации имущества незаконного происхождения у бывшего коммерческого директора ЗАО <Армянская атомная электростанция> Рубика Мовсесяна и его аффилированных лиц в пользу Республики Армения.

Согласно сообщению надзорного органа, конфискации подлежат: 17 объектов недвижимости, 13 из которых находятся в Ереване; 1 транспортное средство; 5 участий в юридических лицах; право истребовать 325 миллионов 195 тысяч драмов незаконной части предоставленных кредитов; 430 миллионов 380 тысяч драмов в качестве остатка полученных незаконных доходов; 1 миллиард 91 миллион 682 тысячи драмов, которые не подтверждены законными доходами лица, имеют незаконное происхождение, были переданы добросовестному приобретателю или не могут быть идентифицированы и конфискованы.