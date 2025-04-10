Четверг, 10 Апреля 2025 12:08

АрмИнфо. Власти Азербайджана прибегают к откровенному шантажу, который типичен для авторитарных режимов. Об этом, выступая на обсуждениях в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил член армянской делегации, депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения", бывший вице-премьер РА Армен Геворкян.

Напомним, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не будет выполнять решения Европейского суда по правам человека, поскольку азербайджанскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ.

"Это откровенный политический шантаж, типичный для авторитарных режимов. Ильхам Алиев уже лишил прав десятки тысяч армян, проводит позорные показательные суды над армянскими пленными, а теперь лишает граждан Азербайджана права на правосудие в Страсбурге", - подчеркнул армянский делегат.

Он добавил, что в этом суть опасных компромиссов Европы с режимом, который обменивает газ на права человека. "Мы являемся свидетелями не только упадка Международного уголовного суда, но и реальной угрозы утраты системы прав человека, основанной на европейских ценностях", - подчеркнул Армен Геворкян.