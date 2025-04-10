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АрмИнфо. Власти Азербайджана прибегают к откровенному шантажу, который типичен для авторитарных режимов. Об этом, выступая на обсуждениях в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил член армянской делегации, депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения", бывший вице-премьер РА Армен Геворкян.
Напомним, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не будет выполнять решения Европейского суда по правам человека, поскольку азербайджанскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ.
"Это откровенный политический шантаж, типичный для авторитарных режимов. Ильхам Алиев уже лишил прав десятки тысяч армян, проводит позорные показательные суды над армянскими пленными, а теперь лишает граждан Азербайджана права на правосудие в Страсбурге", - подчеркнул армянский делегат.
Он добавил, что в этом суть опасных компромиссов Европы с режимом, который обменивает газ на права человека. "Мы являемся свидетелями не только упадка Международного уголовного суда, но и реальной угрозы утраты системы прав человека, основанной на европейских ценностях", - подчеркнул Армен Геворкян.
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|Депутат НС РА: власти Азербайджана прибегают к откровенному шантажу
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|Спеназовцы ВС Армении и Ирана проведут совместные учения
|Место Вилена Габриеляна в НС Армении займет Артем Меграбян
|Генпрокурор РА избрана кандидатом в члены Исполкома Международной ассоциации прокуроров
|Делегация ЕС предупреждает своих партнеров об угрозе фишинга со стороны злоумышленников
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Адвокат направил в Следком Армении сообщение о преступлении в связи с ненавистническими высказываниями в адрес арцахцев
|MyAmeria Star: Америабанк представляет банковскую карту и приложение для лиц от 6 до 18 лет
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|Депутат НС: Армении необходима стратегия обеспечения безопасности дорожного движения
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