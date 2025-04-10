Четверг, 10 Апреля 2025 11:30

АрмИнфо. Глава МИД России Сергей Лавров и представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов на встрече в Москве обменялись мнениями о перспективах развития российско- азербайджанских отношений в русле стратегического партнерства и союзничества.

Как сообщает пресс-служба МИД России, был также затронут ряд актуальных международных и региональных сюжетов.

"Рассмотрены ключевые вопросы повестки дня Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и задачи совместной работы на этой площадке в период азербайджанского председательства в 2025-2026 гг., в том числе в контексте встраивания объединения в общую систему многосторонней кооперации на евразийском пространстве", - сообщили в МИД РФ.

В ходе отдельных консультаций с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко подробно обсуждены пути активизации практической деятельности СВМДА в различных измерениях сотрудничества, а также вопросы взаимодействия на Каспии.