Среда, 9 Апреля 2025 18:11

АрмИнфо. Делегация ЕС предупреждает своих партнеров об угрозе фишинга со стороны злоумышленников, ввиду того, что они при атаках воспользовались данными главы делегации Евросоюза в Армении Василиса Марагоса. Об этом говорится в заявлении делегации ЕС в Армении.

"Делегация ЕС предупреждает своих коллег о возможной попытке фишинговой атаки, подчеркивая, что они могут стать объектом нападения - хотя ни одного подобного инцидента среди них зафиксировано не было.

Фишинг - это тип кибератаки, при котором преступники пытаются ввести жертв в заблуждение, выдавая себя за надежный источник, в данном случае за посла ЕС, с целью извлечь конфиденциальную информацию. Делегация ЕС не пострадала.

Данная информация была предоставлена после того, как делегации стало известно об инциденте с участием третьей стороны", - говорится в заявлении делегации ЕС в Армении.

8 апреля эксперт по информационной безопасности, соучредитель "CyberHUB-AM" Артур Папян сообщил, что около 50 представителей гражданского общества Армении стали мишенями целенаправленной фишинговой атаки в приложении Signal. Злоумышленники при атаке использовали имя посла Евросоюза в Армении Василиса Марагоса.