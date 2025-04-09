Среда, 9 Апреля 2025 17:44

АрмИнфо. Арцахский адвокат Роман Ерицян подал в Следственный комитет Армении сообщение о преступлении из-за ненавистнических высказываний в адрес арцахцев со стороны одного из пользователей социальной сети Фейсбук выступающего под именем Арсен Аршакян.

Опубликовав скриншот с ненавистническими высказываниями вышеуказанного пользователя, адвокат подчеркнул, что эти действия подпадают под деяния, предусмотренные статьёй 329 УК Армении о разжигании и пропаганде ненависти в отношении арцахцев.

"Хотя СК Армении мог и, на мой взгляд, даже был обязан отреагировать на опубликованный материал и комментарии к нему путем немедленного возбуждения уголовного дела и проведения активных следственных действий, я до сих пор не заметил какой-либо реакции", - отметил Ерицян на своей странице в Фейсбук.

Ерицян при этом напомнил о наказании, которое предусматривает данная статья. Как указал адвокат, согласно статье 329 Уголовного кодекса, за высказывания, направленные на разжигание ненависти, дискриминации или вражды исходя из их расового, национального, этнического или социального происхождения, религии или политических взглядов, а также за распространение материалов с аналогичной целью, человек лишается свободы сроком до двух лет.

"Часть вторая той же статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы, на срок от одного до четырех лет за аналогичное деяние, совершенное с использованием публично демонстрируемых произведений, средств массовой информации или информационных технологий", - резюмировал арцахский адвокат, призвав дождаться оценки СК Армении.

Ранее в армянском сегменте социальных сетей разлетелся скриншот публикации пользователя Аршакяна, который ссылаясь на заявление депутата парламента Арцаха Метаксе Акопян о том, что 30% арцахцев покинули Армению, призывал радоваться этой новости и надеяться, что уехавшие не вернутся, а оставшиеся последуют примеру своих соотечественников.

Сегодня с очередной арцахафобской публикацией выступил и спикер парламента Армении Ален Симонян. Последний уже на постоянной основе оказывается в центре скандалов из-за своих одиозных, а порой и ненавистнических высказываний в адрес арцахцев.

Добавим, что это не первый случай, когда в социальных сетях распространяются публикации или комментарии сеющие ненависть к арцахцам. Независимые эксперты склоны считать, что они носят скоординированный характер и управляются из проправительственных структур.

Кроме того, еще в 2024 году омбудсмен Арцаха Гегам Степанян, обращая внимание на то, что в социальных сетях и СМИ было много разговоров о разжигании ненависти в отношении народа Арцаха, заявил, что слова ненависти в адрес арцахцев не только не уменьшаются, но и с каждым днем приобретают новые проявления.